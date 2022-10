Catania SSD, domani alle 15:00 in campo a Paternò. Rossazzurri in cerca dell’ottava vittoria consecutiva

Dopo aver fatto da spettatori a quanto accaduto negli ultimi giorni e in particolare nelle scorse ore a Paternò, i giocatori del Catania SSD sono pronti a tornare in campo per una nuova giornata di campionato.

Domani alle 15:00 al Falcone Borsellino verrà infatti fischiato il calcio d’inizio dell’ottavo turno del girone I tra la squadra allenata da Beppe Pagana e quella di Giovanni Ferraro, con quest’ultima che va in cerca di altri tre punti e che ha il preciso obiettivo di proseguire la striscia da record di vittorie e raggiungere quota 24 per provare a staccare ulteriormente e inseguitrici.

In casa rossazzurra gran parte della formazione pare già fatta, ma è più che normale che gli acciacchi delle ultime settimane spingano il tecnico degli etnei a pensare di cambiare qualcosa anche in attacco, dove sono arrivate sempre le garanzie che si cercavano da tutti i protagonisti chiamati in causa.

A Ferraro toccherà scegliere chi schierare nel tridente, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto Manuel Sarao con Forchignone e uno tra De Luca e Giovinco a supporto.

