Catania SSD, diventano 5 i punti di vantaggio sulla seconda. Battuto 2-0 il Locri al Massimino, davanti a 15mila tifosi

Si è dovuto soffrire più del solito, ma alla fine il Catania SSD è riuscito a portare a casa il settimo successo consecutivo, battendo 2-0 il Locri al Massimino nella settima giornata del campionato di Serie D.

Decisiva l’autorete di Dodaro al 65’, che ha sbloccato la partita e spianato la strada alla vittoria dei rossazzurri, fino ad allora costantemente nella metà campo dei calabresi, ma poco incisivi sotto porta.

Un turno infrasettimanale estremamente propizio per la squadra di Ferraro, portatasi a +5 sul Lamezia Terme, fermato a Trapani sul 2-2 e adesso staccato in modo considerevole dal Catania SSD.

Prestazione comunque più che sufficiente per gli etnei contro il Locri, mai realmente pericoloso dalle parti di Bethers e spesso raccolto nella propria metà campo con tutti i giocatori dietro la linea del pallone.

Determinante anche l’espulsione dello stesso numero 8 degli ospiti, frastornato dall’autogoal ed espulso poco dopo, con i calabresi rimasti in dieci e trafitti da una splendida palombella di Giovinco a tempo scaduto.

I rossazzurri salgono così a quota 21, restando a punteggio pieno e regalando ancora un sorriso ai quasi quindicimila del Massimino, che in più occasioni hanno avuto da ridire sulla conduzione arbitrale di Fantozzi, sul quale si è levata anche qualche facile ironia legata al suo cognome.

Proprio il direttore di gara è stato costretto a fermare il gioco per diverso tempo nei minuti finali della prima frazione, a causa di un incidente occorso a un tifoso, poi portato via d’urgenza in barella.

Adesso il Catania SSD si prepara alla partita contro il Paternò, in attesa di sviluppi sul ricorso per la squalifica dello stadio “Falcone-Borsellino”, che attualmente comporterebbe lo svolgimento del match contro i rossazzurri in campo neutro e a porte chiuse.

