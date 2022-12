Catania SSD, contro il Trapani si è rivisto lo spirito giusto. Natale sereno in vista delle operazioni di calciomercato

La vittoria conquistata ieri dal Catania SSD nel derby contro il Trapani ha dato ai rossazzurri la consapevolezza che la squadra resta comunque superiore alle avversarie, malgrado attraversi un momento poco brillante ormai da diverse giornate.

Ieri la squadra di Giovanni Ferraro ha finalmente dato segnali di reazione dopo parecchie giornate in cui aveva mostrato non solo una flessione psicofisica, ma anche grande abulicità.

La prestazione degli etnei è stata certamente di gran lunga superiore a quella delle ultime cinque-sei partite disputate precedentemente, ma probabilmente a pungolare l’orgoglio di Lorenzini e compagni è stato il goal che aveva portato in vantaggio la squadra ospite e che ha dato la scossa necessaria per ribaltare il punteggio.

Alla fine quindi per il Catania SSD è arrivato un 2-1 determinante soprattutto dal punto di vista morale, che consente al club rossazzurro di ragionare con serenità anche in ottica mercato, grazie a quei punti di vantaggio su Lamezia Terme e Locri che permettono agli etnei di verificare se ci siano gli estremi per eventuali innesti di mercato o cessioni opportune nelle prossime settimane.

Foto Catania SSD