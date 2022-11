Catania SSD, caldo e serenità per la ripresa degli allenamenti. Presto i rossazzurri dovrebbero traslocare

La ripresa degli allenamenti del Catania SSD è stata ancora una volta accompagnata da un insolito clima estivo per le temperature elevate che anche sul campo di Ragalna si registrano in queste settimane autunnali.

Una cornice ideale per il momento vissuto dalla società rossazzurra sin dall’inizio del campionato, che vede la squadra di Giovanni Ferraro a punteggio pieno dopo nove giornate e con altrettante vittorie conquistate.

Presto però le temperature diventeranno più rigide e la società sta lavorando da tempo per spostarsi a Nesima, dove anche nei giorni scorsi la dirigenza del Catania SSD guidata dal presidente Pelligra ha visionato le strutture a disposizione del club.

Nel frattempo gli allenamenti andranno avanti ancora per un po’ al Carone di Ragalna, dove si prepara la sfida in programma domenica sul campo del Cittanova, la decima giornata del girone I che i rossazzurri intendono sfruttare per raggiungere quota 30 punti e continuare la striscia da record di vittorie consecutive.

Foto Catania SSD