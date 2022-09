Catania SSD, abbattuto il muro dei 9000 abbonamenti. Società rossazzurra vicina al record assoluto in Serie D

La campagna abbonamenti del Catania SSD continua a viaggiare su numeri altisonanti e lo confermano anche gli ultimi dati ufficializzati oggi dalla società rossazzurra, che ha comunicato che il muro dei 9000 abbonamenti acquistati dai tifosi è stato abbattuto.

Previsioni rispettate quindi, con il club etneo che adesso punta quota 10000 per poi tentare di superare il record fatto toccare in precedenza dal Palermo, che si trova poche centinaia di tessere più in là.

A far ben sperare in tal senso sono le card “We Catania” sottoscritte dai sostenitori etnei, ormai quasi arrivate a 13000, con una cifra che fa sognare l’intera piazza anche in vista del match della seconda giornata di campionato contro il San Luca, in programma mercoledì 28 settembre alle 20:30 al Massimino.

Al calcio d’inizio mancano ancora sei giorni e, se la campagna abbonamenti dovesse riprendere a navigare agli stessi ritmi della settimana d’apertura, si potrebbe toccare già prima di quella sfida una soglia che fino a qualche tempo fa risultava difficile anche soltanto ipotizzare e che adesso sembra più che vicina che mai, facendo galvanizzare la squadra di Ferraro per il prosieguo del campionato.