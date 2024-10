Catania, spari in strada e poi un’auto in fuga: a casa aveva quattro pistole e delle munizioni

Prima i colpi di pistola, poi un’auto in fuga a velocità sostenuta. A Catania un 55enne è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione a casa sua. Il controllo è avvenuto dopo che in via Ungaretti una pattuglia ha sentito dei colpi di pistola e subito dopo ha visto fuggire un’auto a velocità sostenuta. A casa dell’uomo sono state trovate quattro rivoltelle calibro 38 a salve, ma modificate, e 28 cartucce dello stesso calibro; inoltre i militari hanno trovato centinaia di altre salve. L’uomo è stato arrestato, mentre le armi e le munizioni saranno inviate al Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Messina per le indagini di laboratorio.