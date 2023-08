Catania, 40enne spacciava nell’abitazione dove viveva con moglie e figli

Un catanese di 40 anni è stato arrestato in flagranza e portato al carcere Piazza Lanza per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo faceva il pusher nella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina di corso Indipendenza dove viveva con la moglie e i due figli minorenni. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri sono stati portati dall’uomo stesso all’interno della camera da letto dove, dal cassetto del comodino, ha uscito un borsello con una busta di plastica contenente 85 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Altri 650 grammi erano nascosti nell’armadio, e, dopo aver esteso la perquisizione anche al garage, sono stati scoperti oltre mille grammi di amnesia, un tipo di marijuana dall’elevato principio attivo. L’operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di quasi due chili di droga, sufficiente per il confezionamento di circa 6mila dosi.