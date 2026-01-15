Catania: sospesa l’attività di un ristorante. Sanzioni per 10mila euro

Le verifiche ad ampio raggio della task force coordinata dalla polizia nelle attività commerciali hanno riguardato due ristoranti della zona della pescheria di Catania. Nel primo sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno determinato l’elevazione di sanzioni per un totale di 10.436 euro. Ed stata anche sospesa l’attività del ristorante.

Sospesa l’attività del ristorante relativamente alla preparazione di alimenti del laboratorio cucina, dal personale del Servizio Igiene dell’Asp. Infatti, la task force ha accertato alcune criticità legate al collegamento diretto dei bagni dei dipendenti con la cucina, all’assenza di un deposito per le scorte alimentari, all’inidoneità degli spogliatoi, come rilevato, in questo caso dallo Spresal. Il corpo forestale e i medici veterinari hanno constatato la mancanza della tracciabilità di 5 chili di gamberi rosa che sono stati distrutti.

Altre infrazioni alla normativa vigente sono state rilevate dalla polizia locale che ha comminato sanzioni amministrative per la difformità sulla relazione sull’impatto acustico. Ma anche per la mancata segnalazione all’autorità competente delle modifiche planimetriche, l’assenza dell’aggiornamento dell’agibilità dei locali e per il mancato abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel secondo ristorante, invece, all’esito dei controlli effettuati da tutti gli enti istituzionali che compongono la task force non sono state constatate anomalie sia per quanto concerne la sicurezza alimentare sia per il personale dipendente.