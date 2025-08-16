Catania: sospesa l’attività di un chiosco-bar, ritenuto covo di pregiudicati

Sospesa temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di via VI Aprile, a Catania, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione, che ha una durata di sette giorni, è stato emesso dal questore, dopo che in occasione di diversi controlli gli agenti hanno constatato la presenza nel locale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale come quelli in materia di stupefacenti, ricettazione, contrabbando e violazione di norme sul monopolio di sali e tabacchi, rapina, lesioni personali, atti persecutori, maltrattamenti contro i familiari e conviventi, fabbricazione di documenti falsi. «La presenza di questi clienti è stata riscontrata in molteplici accertamenti, al punto da costituire un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica», spiegano dalla questura di Catania. Ultima l’attivista istruttoria, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del chiosco-bar per sette giorni. Il provvedimento è stato notificato al gestore. 

