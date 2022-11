Catania, sospensione dell’attività nei confronti di un chiosco. Una donna ha aggredito i poliziotti

Ha inveito contro avventori e agenti. Così sono scattati i provvedimenti nei confronti di una donna e la sospensione dell’attività, un chiosco bar nel quartiere Picanello. I poliziotti l’avevano vista all’interno del chiosco che urlava verso alcuni clienti. Mentre tentavano di verificare cosa stesse succedendo per poi andare via, la donna si è rivolta anche contro di i poliziotti e si è scagliata contro la portiera della volante di servizio. Scesi dell’auto per calmarla, gli agenti hanno visto un uomo che, con atteggiamento minaccioso, veniva a supporto della donna aggredendo i poliziotti verbalmente. L’uomo si è rifiutato di esibire anche i documenti di identità. La situazione si è aggravata, coinvolgendo anche altre persone presenti, al punto tale che i poliziotti hanno dovuto chiedere la collaborazione di altre pattuglie per riportare la calma.

A seguito di quanto accaduto, i due soggetti sono sati denunciati in stato di arresto per i reati di resistenza, lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché in stato libero, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio, accaduto il 20 novembre nel corso di un’attività di perlustrazione da parte della polizia, ha prodotto il provvedimento da parte del questore.