Catania a lavoro per la partita contro Sorrento. «Sarà un match molto difficile»

Sette reti e una stagione da protagonista. Giuseppe De Luca, come i suoi compagni di squadra, ha cancellato la sconfitta di Trapani e già pensa alla sfida di domenica contro il Sorrento. I rossazzurri, infatti, giocheranno la prima gara di questa Poule Scudetto davanti al loro pubblico per poi, in caso di successo, disputare la seconda del mini girone a tre o a Brindisi o a Cava dei Tirreni contro la Cavese.

Match contro la squadra campana che si disputerà alle 16.00 e per la quale da domani alle 12 sarà possibile acquistare i biglietti. La società etnea, correttamente, darà la prelazione di acquisto agli abbonati sino a venerdì alle 24.