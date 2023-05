Catania pronto per il Sorrento. Per gli etnei l’obiettivo è il tricolore

Agguerrito e determinato. Sarà così il Catania, che domenica al Massimino affronterà il Sorrento nella prima gara valida per la Poule Scudetto. L’obiettivo dei rossazzurri, esattamente come in campionato, è quello di arrivare sino in fondo e alzare il trofeo che gli consentirebbe di realizzare il double e potersi fregiare, sulla maglia della prossima stagione, del tricolore. In palio, dunque, per gli etnei ci sono onere e prestigio, ma anche la possibilità per una parte dei giocatori di sciogliere ogni perplessità della dirigenza sulle riconferme.

Stand by

Ad oggi, infatti, sul capitolo rinnovi tutto tace. La società di Ross Pelligra non ha ancora comunicato a nessuno dei suoi tesserati, allenatore in testa, le sue decisioni, anche se la piazza ha intuito quali saranno i promossi e i bocciati, cioè chi resterà anche il prossimo anno in Lega Pro e chi dovrà cercare fortuna altrove. Aspetto questo importante, ma non fondamentale per la truppa di Ferraro. I giocatori rossazzurri, infatti, hanno testa e gambe concentrate sulla Poule Scudetto che hanno tutte le intenzioni di giocare al massimo per chiudere nel modo migliore una stagione sino ad ora unica.

Dubbi

Contro i campani, vincitori del girone G, l’allenatore etneo dovrà fare a meno degli infortunati Somma (menisco), Sarno (crociato) e Chiarella (strappo) e con molta probabilità di Rizzo alla prese con un problema al ginocchio. Defezioni che, come accaduto domenica scorsa a Trapani, potrebbero portare Ferraro a schierare un tridente offensivo tutto over con De Luca, Sarao e Andrea Russotto. A centrocampo al fianco di Lodi ci sarà il giovane e affidabile Vitale e Palermo che sostituirebbe, come detto, Rizzo. In difesa, dove è certo l’impiego di Rapisarda a destra e della coppia Castellini-Lorenzini come centrali, potrebbe esserci un ballottaggio sulla sinistra tra Boccia e Pedicone, con quest’ultimo leggermente favorito vista la buona prestazione fatta contro il Trapani. Attenzione, però, perché Ferraro nelle ultime giornate di campionato ha riservato delle sorprese nell’undici titolare che potrebbe riproporre tra quattro giorni contro il Sorrento.

Tifosi

In attesa del fischio iniziale, a poco più di 24 ore dall’inizio della prevendita , sono stati venduti 3.165 tagliandi di cui 3 per il settore ospiti. Pochi, certamente sotto le aspettative iniziali e anche in considerazione dei prezzi decisi della società. Ma ci sono ancora tre giorni a disposizione dei sostenitori rossazzurri per accaparrarsi il tagliando e riempiere il Massimino. Questo è l’augurio del Catania, che vorrebbe cominciare questa avventura nella Poule Scudetto con il numero già alto di tifosi al suo fianco.