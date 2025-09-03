Catania, sequestrati 100 chili di latticini trasportati senza refrigerazione

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia stradale di Catania, durante un controllo lungo la tangenziale, ha sequestrato oltre 100 chili di prodotti caseari trasportati in condizioni non idonee e a temperature non conformi. Nel dettaglio, gli agenti hanno fermato un furgone che trasportava caciotte, ricotta fresca e forme di formaggio primo sale destinati alla vendita ma viaggianti senza la necessaria catena del freddo.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’eccessiva escursione termica avrebbero potuto compromettere la qualità dei prodotti, trasformandoli in un rischio concreto per la salute. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei tecnici dell’Asp di Catania, che hanno evidenziato come, in simili condizioni, formaggi freschi e a pasta molle possano favorire la proliferazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo. Tutti i latticini sono stati distrutti immediatamente, mentre per il titolare del mezzo – già sottoposto a fermo amministrativo – è scattata una sanzione.

