Catania, sequestrati 100 chili di latticini trasportati senza refrigerazione

La polizia stradale di Catania, durante un controllo lungo la tangenziale, ha sequestrato oltre 100 chili di prodotti caseari trasportati in condizioni non idonee e a temperature non conformi. Nel dettaglio, gli agenti hanno fermato un furgone che trasportava caciotte, ricotta fresca e forme di formaggio primo sale destinati alla vendita ma viaggianti senza la necessaria catena del freddo.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’eccessiva escursione termica avrebbero potuto compromettere la qualità dei prodotti, trasformandoli in un rischio concreto per la salute. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei tecnici dell’Asp di Catania, che hanno evidenziato come, in simili condizioni, formaggi freschi e a pasta molle possano favorire la proliferazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo. Tutti i latticini sono stati distrutti immediatamente, mentre per il titolare del mezzo – già sottoposto a fermo amministrativo – è scattata una sanzione.