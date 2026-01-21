Catania: scuole chiuse anche domani a causa del maltempo

21/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha tenuto nel Palazzo degli Elefanti, una riunione operativa con la giunta e la dirigenza del Comune di Catania. L’incontro è servito per fare il punto sugli interventi di sicurezza e ripristino effettuate nelle scorse ore. Ma anche per attivare una sinergica azione per fronteggiare le conseguenze degli ingenti danni che ha subito la città per la furia del ciclone Harry. Tutte le operazioni saranno svolte in sinergia con il governo nazionale e quello regionale.

Il sindaco ha dato indicazioni affinché venga redatta una nuova ordinanza con la sospensione, per la giornata di domani 22 gennaio, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza. Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, domani rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici di Catania. 

