Catania, sospesa discoteca di un lido alla Scogliera dopo una rissa

Sospesa, per dieci giorni, l’autorizzazione per la discoteca di un lido della Scogliera di Catania, il cui nominativo non è stato fornito dalle forze dell’ordine. La decisione del questore etneo arriva in seguito alla rissa accaduta dentro il locale durante una serata. Alcuni giorni fa, i poliziotti sono stati allertati dalla segnalazione di una violenta lite scoppiata sulla pista da ballo, arrivando però quando tutto si era già concluso. Solo che, ricostruisce una nota della questura, nella stessa notte, un giovane si era presentato al pronto soccorso di un ospedale cittadino, raccontando ai sanitari di essere stato aggredito proprio in quella discoteca.

Gli accertamenti, tramite i filmati di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire che la rissa era scoppiata per futili motiv e gli addetti alla sicurezza del locale, dopo averla sedata, avevano allontanato i giovani coinvolti. Uno di questi era appunto il ragazzo arrivarto in ospedale, riferendo di essere stato aggredito da più persone con calci e pugni al volto e su tutto il corpo. Il giovane è stato refertato per contusioni varie e trauma cranico facciale. Tanto bastava per trasmettere gli atti ai colleghi e portare all’emissione della sospensione delle autorizzazioni per dieci giorni.