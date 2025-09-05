Macellazione abusiva e corse clandestine di cavalli. Sono due tra i fenomeni contro cui si sono concentrati i controlli della polizia nel quartiere San Cristoforo di Catania. Con pattugliamenti e posti di blocco a opera di oltre cinquanta poliziotti delle volanti, colleghi della squadra mobile, reparto cinofili e quello a cavallo, agenti della Prevenzione crimine Sicilia Orientale, insieme a polizia locale e veterinari dell’Asp di Catania. Con il risultato di trovare due stalle abusive: una, in via Leontini, con all’interno due cavalli, di cui uno privo di codice identificativo; la seconda, in via Siracusa, con altri due cavalli. Tutti gli animali sono stati affidati a delle apposite strutture. Nel primo caso, il titolare è stato sanzionato per un totale di 6500 euro, mentre nel secondo non è stato possibile risalire a chi gestiva la stalla.

In alcuni edifici di via Gramignani e via Murifabbro, già in passato oggetto di controlli, all’arrivo dei poliziotti – notati dalla videosorveglianza – alcuni pusher hanno cercato di sbarrare l’ingresso a due palazzi attraverso delle porte di ferro con dei chiavistelli interni. Fatti saltare dai vigli del fuoco, consentendo il passaggio agli agenti che hanno scoperto una crack room, con all’interno degli assuntori. Uno di loro, trovato in possesso di stupefacente, è stato segnalato in Prefettura come consumatore, mentre gli spacciatori sono riusciti a scappare attraverso i tetti. I due immobili sono ora sotto sequestro. Coinvolti anche i tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica che, attraverso i controlli sui contatori, hanno permesso di scoprire un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, che ha portato a una denuncia.

I posti di controllo su strada – lungo via della Concordia, via Plebiscito e piazza Caduti del mare – hanno portato a controllare 170 veicoli e identificare 439 persone, delle quali 121 con precedenti. Questi i risultati dei controlli: 72 infrazioni al codice della strada rilevate, 7 auto sequestrate perché senza assicurazione, altre 4 vetture e 1 scooter sottoposti a fermo amministrativo. Un conducente è stato trovato in possesso di un tirapugni e, per questo, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. I vigili urbani, intanto, dotati di street control, hanno elevato diverse multe nei confronti di auto parcheggiate intralciando la circolazione stradale e come possibile ostacolo ai mezzi di soccorso.