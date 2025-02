Catania, la droga nascosta nella cassetta della posta: sequestrate 20 dosi di cocaina

Cocaina nascosta in diversi nascondigli per strada e anche in una cassetta postale. A Catania sono state sequestrate 20 dosi di cocaina, per un peso di oltre 300 grammi e per un valore stimato in circa 27mila euro. La droga, trovata dai carabinieri grazie ai cani antidroga, era nascosta nella cassetta postale di un edificio abbandonato di via Forlanini.