Catania: cerca di rubare occhiali da sole per 1.200 euro. Scoperta e denunciata

02/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ha provato a rubare sei paia di occhiali del valore di 1.200 euro circa, ma il suo maldestro tentativo è stato scoperto. Così una 40enne, di origine polacca, è stata denunciata per furto dalla polizia di Catania. Ad operare sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Catania, intervenuti in seguito ad una richiesta di intervento della commessa di un’attività commerciale nei pressi di Largo dei Vespri.

Quest’ultima, infatti, avendo notato la donna aggirarsi tra gli scaffali, le si è avvicinata chiedendole se avesse bisogno di qualcosa. A quel punto, la 40enne ha preso degli occhiali dallo scaffale, fingendo di volerli provare. Accidentalmente, però, ha fatto cadere per terra un altro paio di occhiali, nascosto poco prima sotto la giacca.

Compreso che qualcosa non andava, la commessa ha invitato la donna ad aprire la giacca, scoprendo così che la stessa si era già impossessata di altre cinque paia di occhiali dal valore di svariate centinaia di euro. I polizotti della squadra volanti hanno subito raggiunto il negozio e, dopo aver restituito la refurtiva, hanno denunciato la donna all’autorità giudiziaria

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