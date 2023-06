Catania, ruba borsa a una 16enne in una panineria di piazza Stesicoro. Arrestato 30enne

Un attimo di distrazione per togliersi la giacca e appoggiarla sullo schienale della sedia. Tanto è bastato a un 30enne per rubare la borsa che una 16enne aveva sistemato sul tavolo di una nota panineria in piazza Stesicoro, nel centro storico di Catania. Sono state le urla di un’altra cliente, intorno alla mezzanotte di ieri, ad attirare l’attenzione dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale. I militari, con l’aiuto anche del personale della sicurezza del locale, sono riusciti a bloccare il ladro: un 30enne catanese che è stato arrestato per furto aggravato. La borsa – con dentro soldi, cellulare, documenti e altri effetti personali – è stata restituita alla legittima proprietaria.