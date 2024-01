Catania, riconosce l’uomo che gli ha rubato il telefono e lo aggredisce: denunciati entrambi

Nella mattinata di ieri gli agenti delle volanti dell’ufficio Prevenzione e soccorso pubblico della questura di Catania, a seguito di segnalazione di una lite in strada tra due uomini pervenuta al 112, sono intervenuti in viale Raffaele Sanzio. Sul posto gli agenti hanno trovato l’ambulanza del 118 e i sanitari intenti a soccorrere una persona ferita, un 54enne catanese, che ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo, indicandolo tra i presenti.

Il presunto aggressore, identificato dai poliziotti è risultato essere un 49enne catanese. Ha confermato di aver avuto la lite con l’uomo, dopo averlo riconosciuto come autore del furto di un telefonino, avvenuto nel suo negozio di toilettatura qualche giorno prima. Gli agenti hanno quindi deciso di fare ulteriori approfondimenti. L’ispezione del veicolo del 54enne ha consentito di recuperare all’interno dell’abitacolo, sotto un tappetino, un telefono identico a quello descritto dal 49enne. Al termine delle attività di rito, il 54enne è stato denunciato per furto aggravato; il 49enne è stato invece denunciato per lesioni.