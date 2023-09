Catania si prepara alle piogge autunnali: pulizia straordinaria di tombini e caditoie

Catania si prepara alle piogge autunnali. Nelle ultime settimane, fanno sapere dal Comune etneo, «sono state incrementate le squadre a lavoro per la pulizia dei tombini e delle caditoie delle strade cittadine, intasati da rifiuti di vario genere col rischio di rendere più difficoltoso lo smaltimento delle acque piovane». Al lavoro un totale di nove operai, suddivisi in due squadre manuali e una dotata di un mezzo meccanico, il camion a risucchio canal jet. La pulizia straordinaria è partita dalle zone di Picanello e Ognina, per le squadre manuali, e Monte Po per quanto riguarda l’uso del canal jet. Nei prossimi giorni, toccherà alle arterie principali che scendono verso il centro urbano: via Etnea, viale Vittorio Veneto, via Santa Sofia, via Galermo, via Del Bosco. Mentre gli operai che operano manualmente si sposteranno nel resto della città verso Catania sud.