Catania, camion dei panini occupa abusivamente uno spazio nel porto di Ognina: denuncia e sequestro

Poteva stare in quel punto solo un’ora, ma l’attività avrebbe occupato l’area in pianta stabile. A Catania il titolare di un camion dei panini è stato denunciato dalla polizia: nel porticciolo di Ognina l’uomo avrebbe occupato abusivamente un’intera area demaniale, quando invece – da licenza – avrebbe potuto sostare in quel punto soltanto per un’ora; secondo quanto accertato dalla polizia, il camion dei panini – trascorsa l’ora – si sarebbe dovuto spostare. In realtà l’uomo – che in passato è già stato denunciato per fatti simili – avrebbe allestito un’area con dieci tavoli e con 59 sedie, con tanto di personale per il servizio ai tavoli. Oltre a non permettere la libera fruizione dell’area demaniale, l’occupazione abusiva avrebbe creato intralcio al traffico, con la frequente presenza di code di automobili. Oltre ad aver denunciato l’uomo, la polizia ha disposto lo sgombero e il sequestro di tutto il materiale trovato sul posto.