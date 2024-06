Catania, polizia sorprende tre parcheggiatori abusivi, sanzionati

Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Tre parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi ieri sera a svolgere la loro attività nel centro storico di Catania dalla polizia, che li ha sanzionati amministrativamente. Erano due catanesi e un algerino, tutti di 54 anni, e sono stati bloccati rispettivamente in via Felice Gambino, in piazza Carlo Alberto ed in via San Gaetano alle Grotte. Negli ultimi due mesi la polizia a Catania ha sanzionato amministrativamente 155 parcheggiatori abusivi e ne ha denunciati 40 per inosservanza del Dacur, il provvedimento amministrativo emesso dal questore con cui viene inibita la frequentazione di una determinata zona o via. Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per estorsione grazie alla collaborazione di un cittadino.