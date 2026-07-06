Catania, picchia la moglie davanti a figli e telecamere

Foto generata con Ai

Ha picchiato la moglie davanti ai figli, ma anche davanti alle telecamere di videosorveglianza: arrestato così un 50enne di origine straniera a Catania. A dare l’allarme è stata la donna che, riuscendo a sfuggire all’aggressione, ha chiamano il numero unico per le emergenze 112. Quando gli agenti sono arrivati a casa, hanno trovato il marito ubriaco e la donna scossa e dolorante. Soprattutto all’orecchio, per gli schiaffi al viso ricevuti. In due aggressioni nell’arco di poche ore, davanti ai quattro figli minori della coppia, come raccontato da lei stessa agli agenti. Non un episodio isolato, ma una sistematica violenza, oltre alle minacce, subite da anni. A dare forza alla sua denuncia sono state anche le videocamere presenti in casa, che hanno permesso di ricostruire l’accaduto e procedere all’arresto dell’uomo in flagranza per lesioni personali. Oltre alla denuncia per maltrattamenti in famiglia.