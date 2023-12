Assalto a bus con i tifosi del Pescara, Daspo di 5 anni per due ultra del Catania

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha emesso un Daspo di cinque anni per due ultras etnei che erano stati arrestati dopo l’assalto del 13 dicembre scorso al bus dell’Amts che trasportava 38 tifosi del Pescara allo stadio Massimino, per i quarti di finale della Coppa Italia. I due indagati, un minorenne e un maggiorenne, non potranno più assistere ad alcuna manifestazione sportiva in tutto il territorio nazionale e per la durata del provvedimento dovranno presentarsi al commissariato di polizia al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite che il Catania giocherà in casa o in trasferta.