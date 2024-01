Catania-Pescara, arrivano altri quattro Daspo

I poliziotti della Digos hanno individuato altre quattro persone coinvolte negli incidenti che hanno preceduto la partita di coppa Italia tra Catania e Pescara.

In particolare due ultras sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili dei reati di lancio e utilizzo di bengala, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze e oggetti contundenti. Per i quattro è scattato il Daspo.