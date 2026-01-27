Padre e figlio, con in comune il business della droga: quasi 140 chili di sostanze stupefacenti trovate e sequestrate dalla polizia di Catania. Oltre a portare all’arresto, il 19 gennaio, dei due catanesi classe 1983 e 2007, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I controlli si sono concentrati nel quartiere Nesima, specie in alcuni locali usati come deposito. In uno di questi, gli agenti hanno visto arrivare un furgone con due persone a bordo. Scesi dal mezzo e aperta la saracinesca, i due hanno preso alcuni scatoloni per caricarli sul furgone. Scattato il controllo, gli imballi di cartone sono risultati pieni di droga, così come il magazzino. Per un totale di 27,5 chili di hashish (diviso in panetti simili al sapone, con tanto di goccia impressa, e confezioni) e quasi 70 chili di marijuana (in 60 buste sottovuoto). La perquisizione si è quindi estesa anche a casa del padre, dove sono stati trovati altri 30 chili di marijuana, 9 chili di hashish, e quasi 14 grammi di cocaina. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di piazza Lanza, a Catania.