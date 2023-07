Catania, multati sette paninari. Rimosso un camion diventato rifugio per topi

Multe per 173 euro ciascuno a sette paninari in via del Rotolo, nel quartiere Ognina di Catania, e ai proprietari di un furgone – causa di intralcio alla circolazione stradale – addetto alla vendita di giocattoli in piazza Nettuno, per occupazione abusiva del suolo pubblico in mancanza della concessione comunale. Durante i controlli, è stato notato che i paninari – notte, giorno e anche quando chiusi – avrebbero occupato diversi stalli per la sosta. Quattro venditori ambulanti sono stati multati per occupazione di suolo stradale in quanto posizionati h24 nella piazza, violando l’autorizzazione comunale, che invece consente di sostare in quella determinata area solo dalle 19 alle 2 di notte. Uno dei camion – poi rimosso dal carroattrezzi per demolirlo – è stato trovato in condizioni di totale abbandono presentandosi come un contenitore di rottami e rifiuti vari e rifugio per i topi. Dopo la rimozione, il suolo stradale è stato ripulito e sanificato.