Catania, scoperta un’occupazione irregolare di oltre 120 metri quadrati in via Dusmet

Una porzione consistente di strada pubblica, oltre 120 metri quadrati, era stata occupata abusivamente da un’attività di ristorazione in via Dusmet, nel cuore del centro storico di Catania. È quanto emerso da un’operazione congiunta eseguita nella mattinata di ieri dalla polizia di Stato e dalla polizia locale. Dai primi accertamenti, gli agenti hanno notato la presenza di una recinzione metallica che delimitava un’ampia area esterna al locale, di fatto sottratta alla libera fruizione dei cittadini e alla viabilità. L’installazione, priva di qualsiasi autorizzazione, rappresentava un serio pericolo per la circolazione stradale, in particolare in situazioni di emergenza. Per tale motivo, è stato disposto il sequestro di tutti gli arredi da esterno: novanta sedie, quarantuno tavoli, sette ombrelloni e quindici partizioni metalliche.

Nel corso delle verifiche sono emerse anche ulteriori irregolarità amministrative, tra cui la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura. Al titolare sono state comminate sanzioni per circa 500 euro, in relazione all’occupazione abusiva del suolo pubblico e a altre violazioni normative.