Catania, a luglio 44mila euro di multe per abbandono irregolare di rifiuti

Abbandono incontrollato di rifiuti. Nel mese di luglio il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha fatto 133 multe per abbandono incontrollato di rifiuti e ha trasmetto quattro informative di reato alla procura; inoltre ha sequestrato diversi mezzi e un terreno privato che sarebbe stato usato come discarica abusiva. Sessantotto multe sono state fatte dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, mentre 65 sono state fatte nell’immediatezza della violazione. Le sanzioni sono state di 333 euro per ciascuna contravvenzione, per un totale di 44.289 euro.

Le violazioni accertate grazie alle telecamere di videosorveglianza si riferiscono prevalentemente alla zona sud della città. Le contestazioni immediate invece si sono verificate soprattutto nella zona del lotto Centro per deposito di rifiuto in maniera non conforme alle regole della raccolta differenziata. Decine di verbali sono stati fatti anche ad alcuni operatori commerciali, ai quali sono stati anche notificati provvedimenti di possibile sospensione dell’attività per cinque giorni, se trovati recidivi.