Catania, multata per abusivismo una macelleria in via Gesualdo Clementi. «Assenza di concessioni»

Una macelleria che si trova in via Gesualdo Clementi, a Catania nei pressi di piazza Dante, è stata al centro di un controllo effettuato dai vigili urbani domenica scorsa. Durante l’ispezione, come riportato nella documentazione, sono emerse diverse violazioni. L’attività commerciale, specializzata nella vendita al dettaglio di carne di cavallo, sarebbe stata sprovvista di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica. Assenti, secondo le forze dell’ordine, anche le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico. Per questo motivo è stato disposto il sequestro di un braciere in metallo, 16 tavoli in plastica, 38 sedie, un espositore per la merce e diverse fioriere che normalmente venivano utilizzate per delimitare la zona.