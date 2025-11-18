Minaccia di dare fuoco alla madre: «Mi devi dare i soldi o te lo faccio vedere io»

18/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Mi devi dare i soldi. Te lo faccio vedere io se non lo fai, brucio a te, la casa e la macchina». Sarebbero state queste le parole di minaccia di dare fuoco alla madre 70enne da parte di un 44enne catanese. A seguito delle quali la donna ha chiesto l’intervento della polizia. Concluso con l’arrestato del pluripregiudicato, noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo aveva iniziato a minacciare la donna al mattino, chiedendole i soldi probabilmente per rifornirsi di droga. Quando, poco prima di pranzo, la signora è rincasata dalla spesa, l’ha aggredita lanciandole una serie di oggetti e impendendole di entrare a casa.

A quel punto, preoccupata, la madre ha chiamato la polizia, raccontando la minaccia del figlio di dare fuoco a tutto, lei compresa. Toni che gli agenti hanno potuto ascoltare direttamente, non appena il 44enne ha capito con chi era al telefono la donna. E proseguiti anche alla presenza della polizia, una volta arrivata sul posto la prima volante. Che ha poi chiesto l’intervento di una seconda squadra.

La vittima ha raccontato ai poliziotti di non riuscire più a gestire il figlio che, da oltre un anno, sarebbe diventato aggressivo. Con richieste di soldi sempre più frequenti, avanzate anche in presenza della compagna. Anche lei partecipe alle offese. Inutili i tentativi di allontanarlo da casa, dov’era rientrato dopo un periodo in carcere. Racconti già formalizzati in una precedente denuncia per maltrattamenti e atti persecutori. Il 44enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ed è stato condotto in carcere.

