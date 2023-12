Catania, minaccia di morte l’ex moglie e il figlio minorenne: «Sono sotto casa, farò una strage»

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia di Catania per minacce di morte nei confronti dell’ex moglie e del figlio minorenne. Il provvedimento scatta in seguito alla denuncia per atti persecutori presentata dalla donna, una 38enne. Il 40enne, nonostante fosse già ai domiciliari, avrebbe continuato a minacciare la donna e il figlio tramite messaggi. Sul proprio profilo Facebook il 40enne sarebbe arrivato a scrivere: «Sono sotto casa a prendervi, farò una strage». Contenuti che sarebbero stati segnalati all’ex moglie da amici e parenti. Adesso il 40enne sarebbe ristretto nel carcere di Piazza Lanza.