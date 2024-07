Catania, Massimo Pesce nuovo assessore della giunta di Enrico Trantino

«Formulo a nome di tutta la famiglia di Forza Italia i migliori auguri di buon lavoro all’amico Massimo Pesce, nuovo assessore del Comune di Catania. Diamo seguito oggi a un turn over naturale fra l’uscente assessore Salvo Tomarchio, destinato all’Ars, e il nostro segretario cittadino azzurro». Con queste parole l’eurodeputato Marco Falcone, segretario di Forza Italia per la provincia di Catania, commenta il giuramento del neo-assessore al Comune di Catania Massimo Pesce.

«Catania ce l’ho nel sangue – ha affermato Massimo Pesce – per me è il massimo onore possibile essere qui a Palazzo degli Elefanti, assumendo il ruolo di assessore. Da oggi mi metto a lavoro per la nostra città e darò tutto me stesso per fare bene, onorando la fiducia del sindaco Enrico Trantino, a cui va la mia gratitudine. Grazie al mio partito, Forza Italia, al presidente Renato Schifani, al segretario regionale Marcello Caruso e all’eurodeputato Marco Falcone che, qui a Catania da leader azzurro, ha costruito una straordinaria realtà politica e una classe dirigente pronta a dimostrarsi all’altezza del compito», ha concluso il neo-assessore forzista.

Pesce in passato è stato già assessore con delega alla Polizia municipale, durante la sindacatura di Raffaele Stancanelli. Incarico che ha lasciato, dimettendosi, a settembre 2012. Altro ruolo è quello rivestito alla provincia – con delega alle Politiche per lo sviluppo economico – durante il mandato dell’allora presidente Giuseppe Castiglione.