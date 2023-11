Catania, è ai domiciliari per droga ma continua a spacciare

Un pregiudicato catanese di 43 anni è stato arrestato, mentre si trovava già ai domiciliari con il braccialetto elettronico proprio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato con oltre mezzo chilo di marijuana in casa. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile a effettuare il controllo in viale Grimaldi, nel quartiere Librino di Catania. Questa volta, il 43enne è stato arrestato per spaccio di droga.ù

Nel corso del controllo, i militari hanno trovato la sostanza stupefacente nel soggiorno. Precisamente, dentro un barattolo di plastica sistemato all’interno di una vetrinetta accanto a una collezione di diverse bomboniere. Tolto il tappo del barattolo, i carabinieri hanno trovato una trentina di bustine di cellophane

con dentro marijuana, per un peso complessivo di poco meno di 150 grammi. A quel punto, i militari hanno deciso di andare oltre nella perquisizione di tutto l’appartamento: in un mobiletto sul balcone – da dove probabilmente avveniva lo spaccio – sono state trovate due buste di plastica piene di marijuana, già suddivisa in 40 dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 450 grammi.

Nello stesso mobiletto, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione, una pinzatrice, diverse bustine in plastica e un cellulare con due sim card. Tutto materiale che, per gli inquirenti, sarebbe servito per l’attività di spaccio. Sia la droga – in totale 600 grammi di marijuana – che tutto il materiale ritrovato sono stati sequestrati, mentre il 43 enne è stato arrestato e sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari, in attesa dell’aggravamento della misura.