Catania, decine di infezioni agli occhi dopo gli interventi di cataratta in due centri privati

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un intervento chirurgico di routine alla cataratta avrebbe causato infezioni e gravi complicazioni a diversi pazienti. Sotto la lente d’ingrandimento della procura di Catania sarebbero finite due strutture private che si trovano nel centro del capoluogo etneo e si occupano di patologie oculari. L’allarme è scattato dopo che numerosi pazienti, a distanza di poche ore dall’intervento, sono stati costretti a recarsi in alcuni ospedali lamentando dei gravi fastidi all’occhio sottoposto all’operazione chirurgica.

Infezioni agli occhi e asportazione dei filtri dopo l’intervento di cataratta

Come anticipato da Catania Today i pazienti coinvolti in questa storia sarebbero circa 30. Alcuni di loro dopo l’intervento alla cataratta si sono recati al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, altri all’ospedale Policlinico San Marco. Alcuni, invece, all’ospedale Umberto I di Enna e al centro oculistico europeo di Aci Castello. In tutte queste strutture, come confermano fonti sanitarie al nostro giornale, sono state avviate le procedure straordinarie di sterilizzazione e profilassi nei locali e nelle sale operatorie. Dolori e offuscamenti alla vista emersi dopo le operazioni nei centri privati potrebbero essere collegati a delle infezioni che adesso vengono trattate dai medici con terapie antibiotiche e, per i casi più gravi, con l’asportazione della lente intraoculare che viene utilizzata durante l’intervento.

L’esposto del Codacons e le denunce in procura

Stando a quanto emerso diversi malati si sarebbero rivolti a un avvocato per sottoporre la loro vicenda agli uffici giudiziari di piazza Giovanni Verga. Alla procura di Catania ha annunciato la presentazione di un esposto anche il Codacons. In una nota l’associazione dei consumatori ha chiesto che vengano avviate tutte le verifiche del caso per accertare cause ed eventuali responsabilità nei protocolli di sicurezza sanitaria. Sotto la lente d’ingrandimento potrebbero finire eventuali carenze nelle pratiche di sterilizzazione del materiale chirurgico e le possibili anomalie nella gestione e manutenzione delle sale operatorie.

