Catania: incendio in abitazione in via Conte di Torino, madre e figlia soccorse dai vigili del fuoco

25/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Paura nella tarda mattinata di oggi a causa di un incendio in abitazione, in via Alfonsetti – angolo via Conte di Torino – divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano. Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania con una squadra inviata della Sede Centrale, supportata da un’autoscala, un’autobotte, un automezzo logistico e dal funzionario di servizio. Anche i carabinieri sono giunti sul posto dell’incendio in abitazione.

All’interno dell’appartamento si trovavano una donna e la figlia. La madre, rimasta ustionata a una gamba, è stata soccorsa ed affidata ai sanitari del Servzio118 e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania. I vigili del fuoco intervenuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato cautelativamente e temporaneamente inagibile.

Incendio in abitazione a Catania, intervento dei vigili del fuoco

