Catania: in giro con la pistola a salve nel borsello. Denunciato sedicenne

Andava in giro con un amico tenendo una pistola a salve nel borsello, ma è stato scoperto dalla polizia di Catania che ha denunciato il 16enne per porto abusivo di pistola a salve priva di tappo rosso e delle relative munizioni. Transitando nei pressi di piazza dei Martiri, i poliziotti hanno notato lo strano atteggiamento di due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di allontanarsi come se volessero eludere un eventuale controllo.

Insospettiti da quel comportamento hanno deciso di fermarli per l’identificazione. I due, entrambi minorenni di Catania, uno di 16 anni e l’altro di 17, fin dall’inizio hanno mostrato un atteggiamento di insofferenza e di agitazione. Il 16enne stringeva con la mano destra un borsello portato a tracolla, all’interno c’era una pistola a salve calibro 38, tipo revolver, priva del tappo rosso con 22 cartucce. Per lui è scattata la denuncia, l’arma e il relativo munizionamento sono stati sequestrati. I ragazzi sono stati affidati ai familiari.