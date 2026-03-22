Un intero corrimano in ottone, appartenente a un palazzo storico di via Etnea, a Catania, smontato pezzo dopo pezzo con l’idea di rivenderlo, dopo il furto. Ce l’aveva quasi fatta un pregiudicato catanese di 43 anni quando, fuori dal palazzo, è stato fermato dalla polizia, impegnata in un generico controllo. Riconosciuto e fermato dagli agenti per via dei suoi precedenti proprio per furto e ricettazione, l’uomo avrebbe manifestato un certo nervosismo. Stringendo a sé lo zaino che aveva in mano. All’interno, nel successivo controllo, sono stati scoperti i pezzi di ottone appena rubati dalla scala del palazzo. Insieme alla pinza e al cacciavite utilizzati per smontare la struttura. Il 43enne è stato quindi denunciato, mentre sono state avviate le verifiche per capire se sia lui l’autore di furti simili avvenuti nelle ultime settimane.