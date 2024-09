Catania, ruba due apparecchi per il karaoke in poche ore: denunciato 19enne

Foto di Elliot Sloman su Unsplash

Avrebbe rubato due apparecchi per il karaoke in un negozio di un noto centro commerciale della zona Pigno. A Catania un 19enne del luogo è stato denunciato: l’accusa è di furto aggravato. Il giovane – che ha dei precedenti penali – è stato denunciato dal titolare di un negozio: avrebbe rubato dagli scaffali due apparecchi per fare il karaoke. Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza sarebbe emerso che il 19enne sarebbe entrato nel negozio a mezzogiorno e avrebbe rubato il primo apparecchio, poi la sera – approfittando dell’orario di chiusura – sarebbe tornato e avrebbe rubato il secondo. Il giovane è stato individuato dalla polizia è denunciato in stato di libertà.