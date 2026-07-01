Specializzato in furti, ma non solo: ennesima denuncia per un pregiudicato 40enne di Catania, stavolta accusato del furto di un cellulare al dipendente di un negozio del viale Jonio. La vittima, un 37enne di Adrano, si trovava nell’attività commerciale intorno alle 14. Impegnato a lavorare in una stanza accanto all’ingresso del negozio, dove aveva però lasciato il cellulare sulla scrivania.

Circostanza notata dal ladro che, dopo essere entrato, ha avuto anche il tempo e la prontezza di valutare l’opportunità del furto. Controllando per bene il telefono: dalla marca alle condizioni di usura. Scegliendo, alla fine, di portarlo via con sé. Tornato alla scrivania e rendendosi conto di quanto successo, il 37enne si è rivolto ai carabinieri. I quali, visionando le telecamere di videosorveglianza, hanno subito riconosciuto l’uomo, già più volte denunciato in passato.