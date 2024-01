Catania, tentano di rubare microcar all’uscita di una scuola: arrestati due giovani

Hanno tentato di rubare due microcar parcheggiate fuori da un istituto scolastico in pieno centro a Catania. Per questo i carabinieri hanno arrestato due pregiudicati catanesi di 23 e 28 anni. A fare la segnalazione è stato un passante che ha notato i due giovane intenti ad armeggiare su una microcar posteggiata in una strada vicina a una scuola superiore del capoluogo etneo.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato due giovani vestiti con abiti di colore scuro in azione su una microcar di colore grigio. Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato la fuga in direzioni diverse. Uno – il 28enne – è stato subito bloccato e identificato; l’altro, invece, riconosciuto dai carabinieri per un 23enne già noto per i pregressi giudiziari, è stato intercettato nella sua abitazione nel quartiere Picanello di Catania. Consapevole di essere stato riconosciuto, il giovane si è spontaneamente consegnato ai carabinieri, non ha opposto resistenza e li ha seguiti in caserma per le formalità di rito.

L’auto sulla quale i due sono stati sorpresi ad armeggiare, è stata trovata aperta con vari gravi danni: lo sportello lato passeggero completamente divelto, danni al cilindretto di avviamento e alla scatola dello sterzo. Almeno otto sono le microcar, tutte di studenti dell’istituto superiore, danneggiate dai due. Nelle loro disponibilità, i carabinieri hanno trovato un martello da carpentiere, un cacciavite a taglio e una punta da martelletto in ferro. Tutti gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro. Il 28enne e il 23enne sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e sono stati posti agli arresti domiciliari.