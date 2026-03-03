Catania, evade dai domiciliari e spacca la porta della vicina: arrestato 28enne

03/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non solo l’evasione dai domiciliari, ma anche le minacce e i danni alla porta dell’anziana vicina di casa: protagonista, in via Delle medaglie d’oro, a Catania, è un 28enne. Che era stato posto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e armi. All’apparenza senza motivo, e forse per una crisi d’astinenza dalla droga, il giovane è andato in escandescenze. Recandosi dalla vicina di casa, una donna anziana, e minacciando di buttarle giù la porta. Promessa mantenuta, mandandone in frantumi il vetro. La signora, barricata in casa, ha chiamato il numero di emergenza.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il 28enne ancora in strada. Invitato a calmarsi, lo hanno riportato a casa. Ma la tregua è durata poco: fino all’aggressione, con calci alle gambe, nei confronti degli agenti. Chiamati i rinforzi e bloccato il ragazzo, i poliziotti hanno perquisito la casa: trovando oltre 7 grammi di hashish. Segnalato come assuntore, il 28enne è stato nuovamente arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per l’evasione. E, stavolta, trasferito nelle camere di sicurezza della questura etnea, in attesa del giudizio per direttissima.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Paesi etnei senza acqua, sospeso il servizio idrico martedì 3 marzo
Leggi la notizia

Non solo l’evasione dai domiciliari, ma anche le minacce e i danni alla porta dell’anziana vicina di casa: protagonista, in via Delle medaglie d’oro, a Catania, è un 28enne. Che era stato posto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e armi. All’apparenza senza motivo, e forse per una crisi d’astinenza dalla droga, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze