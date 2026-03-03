Non solo l’evasione dai domiciliari, ma anche le minacce e i danni alla porta dell’anziana vicina di casa: protagonista, in via Delle medaglie d’oro, a Catania, è un 28enne. Che era stato posto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e armi. All’apparenza senza motivo, e forse per una crisi d’astinenza dalla droga, il giovane è andato in escandescenze. Recandosi dalla vicina di casa, una donna anziana, e minacciando di buttarle giù la porta. Promessa mantenuta, mandandone in frantumi il vetro. La signora, barricata in casa, ha chiamato il numero di emergenza.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il 28enne ancora in strada. Invitato a calmarsi, lo hanno riportato a casa. Ma la tregua è durata poco: fino all’aggressione, con calci alle gambe, nei confronti degli agenti. Chiamati i rinforzi e bloccato il ragazzo, i poliziotti hanno perquisito la casa: trovando oltre 7 grammi di hashish. Segnalato come assuntore, il 28enne è stato nuovamente arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per l’evasione. E, stavolta, trasferito nelle camere di sicurezza della questura etnea, in attesa del giudizio per direttissima.