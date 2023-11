Catania, evade dagli arresti domiciliari e viene sottoposto di nuovo ai domiciliari

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo con braccialetto elettronico, un pregiudicato di nazionalità brasiliana ha deciso di uscire dalla sua abitazione in via Pietro Toselli a Catania. Quando è scattato l’allarme, a intervenire sul posto sono stati gli agenti delle volanti.

Arrivati davanti alla porta di casa del pregiudicato, i poliziotti hanno suonato e bussato ripetutamente e hanno accertato che effettivamente l’uomo non si trovava all’interno dell’abitazione in cui sarebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari. A quel punto, gli agenti si sono allontanati e hanno iniziato a cercare il pregiudicato in zona.

Poco dopo, però, mentre erano ancora impegnati nelle ricerche, la sala operativa ha comunicato agli agenti che era scattato di nuovo l’alert sul sistema di gestione dei braccialetti elettronici, che aveva segnalato il rientro nell’abitazione da parte dell’uomo. Tornati in casa, i poliziotti hanno potuto avere l’effettiva conferma della sua presenza. L’uomo è stato denunciato per il reato di evasione ed è stato sottoposto ancora una volta ai domiciliari.