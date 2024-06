Elezioni europee, a Catania servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone con disabilità

Con una nota il Comune di Catania fa sapere che per le elezioni europee – che si terranno l’8 e il 9 giugno – l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania mette a disposizione delle persone con disabilità un servizio di trasporto gratuito. Per utilizzare il servizio – che accompagnerà la persona dalla sua abitazione al seggio elettorale – serve prenotare con almeno 24 ore di anticipo al numero di telefono 095 751 96 64. Il Comune fa sapere che è necessario indicare un recapito, ma anche il giorno e l’ora che si preferisce, da scegliere tra le seguenti fasce orarie: sabato 8 dalle 15 alle 21; domenica 9 dalle 8 alle 14, sempre domenica dalle 15 alle 21. Nella nota si comunica anche che per fruire del servizio è necessaria la presenza di una persona accompagnatrice.