Catania: elettore scatta una foto in un seggio

Foto scattata alla scheda in un seggio a Catania. Un elettore ha fatto una fotografia con il suo cellulare in un seggio elettorale della scuola Cavour di Catania. L’uomo è stato bloccato e identificato dalla guardia di finanza. Secondo quanto si apprende, quello dell’uomo che ha scattato la foto sarebbe stato un gesto quasi plateale in un seggio dove si vota per il referendum. Adesso, la sua posizione sarà vagliata dalla procura di Catania dopo il deposito della relazione delle fiamme gialle su quanto accaduto.