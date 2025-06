Catania: due denunce a Librino per abuso edilizio e invasione di edifici pubblici

Si sono appropriati di spazi pubblici per usarli privatamente, grazie a recinzioni e muretti edificati abusivamente: per questo motivo due inquilini dello stesso condominio di Librino sono stati denunciati per adusi edilizi. In particolare, la polizia di Catania ha effettuato diversi posti di controllo lungo viale Bummacaro, in punti strategici del quartiere, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, sono stati registrati episodi di criminalità.

Durante il controllo, i poliziotti del commissariato di Librino hanno avuto modo di constatare come delle significative porzioni di spazi comuni di un condominio di edilizia popolare fossero state recintate in modo abusivo, invadendo, peraltro, la strada pubblica. Nello specifico, una donna ha installato una saracinesca basculante per chiudere, al piano terra, una parte comune del condominio popolare, di circa 18 metri quadrati, recintandola con un muretto perimetrale di circa un metro realizzato in strada, creando un varco d’accesso con un cancelletto in ferro. In questo modo, la donna ha trasformato l’area in una sala con sedie, divani e, addirittura, un televisore.

Nello stesso condominio, in un’altra ala, un uomo ha occupato uno spazio condominiale di circa 14 metri quadrati, parte integrante del vano scala al piano terra. L’uomo ha chiuso l’area con un portone in ferro per ricavare, anche in questo caso, una sala con divano e televisore. Non solo, ha pure trovato lo spazio per realizzare un soppalco dove ha stipato numerosi effetti personali. I due sono stati denunciati, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici pubblici e abuso edilizio.