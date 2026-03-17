Catania, dalla 19enne fermata in auto con la droga ail deposito in via Petriera

17/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non solo i quasi tre chili di marijuana trovati in casa e in auto, ma un vero e proprio deposito della droga scoperto in via Petriera, a Catania. È il risultato dell’operazione di un controllo della polizia etnea, che nei giorni scorsi aveva fermato una ragazza 19enne, originaria di Milano, alla guida della sua auto in via IV Novembre, nel quartiere Nesima. Finendo poi arrestata e trasferita in carcere per possesso di droga: 2,7 chili di marijuana nascosti nel bagagliaio del mezzo e in casa. Le indagini successive hanno permesso di risalire alla base logistica usata dalla ragazza. Scoprendo così un deposito in via Petriera, nei pressi di via Plebiscito, dov’è stato trovato un grande borsone nero con otto buste di marijuana per un totale di oltre 8 chili.

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