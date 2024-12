Catania: donna di 36 anni violentata in piazza Alcalà, due arresti

La polizia ha individuato e arrestato due uomini senza fissa dimora, un siciliano di 39 anni e un 28enne egiziano, per lo stupro di una donna dominicana di 36 anni, violentata nei giorni scorsi a Catania. La vittima si stava riparando dal freddo e dal vento sotto a una pensilina alla fermata dell’autobus, nei pressi di piazza Alcalà, quando sarebbe stata avvicinata da un 39enne originario di Augusta che le avrebbe proposto di ripararsi sotto gli archi del viadotto che si affacciano sulla piazza. Vista la diffidenza della donna, l’uomo l’avrebbe convinta spacciandosi per un conoscente del fidanzato. Una volta arrivati nella zona degli archi, nel luogo dove abitualmente l’uomo dormiva tra spazzatura di ogni genere, il 39enne l’avrebbe stuprata. Violenze alle quali si è successivamente unito il 28enne.

Prima di abbandonarla i due senza fissa dimora le avrebbero rubato il cellulare. La donna, in lacrime e impaurita, è riuscita ad alzarsi e a fuggire, chiedendo aiuto in strada, riparandosi nel parcheggio dell’Amts di piazza Alcalà dove uno dei vigilanti in servizio ha chiesto l’intervento della polizia, attraverso il numero unico d’emergenza. Gli agenti della squadra Volanti sono giunti sul posto dove hanno raccolto le dichiarazioni della donna che è stata trasportata in ospedale, al Pronto soccorso, per tutte le cure del caso. La vittima ha raccontato nei dettagli l’episodio, fornendo elementi utili a rintracciare i due che sono stati individuati proprio nei luoghi dove avevano consumato la violenza e, grazie al riconoscimento della vittima, sono stati arrestati e condotti in carcere.