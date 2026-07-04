Catania: fugge da casa con la scusa di comprare le sigarette, ma era ai domiciliari

04/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una delle più iconiche scuse per fuggire da casa. È quella usata da un 48enne agli arresti domiciliari a Catania: andare al tabacchino per comprare le sigarette. Una commissione breve ma sfortunata: in quel frangente, infatti, i poliziotti sono andati a cercarlo in casa, non trovandolo. Dopo aver citofonato per circa dieci minuti, alla porta si è presentato il padre del pluripregiudicato. Che ha provato a giustificare il figlio, raccontando che forse dormiva e non sentiva, e di non avere le chiavi del suo appartamento per far entrare gli agenti. I quali, non avendolo trovato in casa già altre volte, hanno iniziato a cercarlo. Rintracciandolo poco dopo mentre passeggiava per strada e rispondendo, alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, con l’urgenza di rifornirsi di sigarette. Nuovamente arrestato e posto ai domiciliari per evasione, sarà giudicato con rito direttissimo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
Leggi la notizia

Una delle più iconiche scuse per fuggire da casa. È quella usata da un 48enne agli arresti domiciliari a Catania: andare al tabacchino per comprare le sigarette. Una commissione breve ma sfortunata: in quel frangente, infatti, i poliziotti sono andati a cercarlo in casa, non trovandolo. Dopo aver citofonato per circa dieci minuti, alla porta […]

Privatizzazione aeroporto Catania, presentato un esposto in procura
Leggi la notizia

Una delle più iconiche scuse per fuggire da casa. È quella usata da un 48enne agli arresti domiciliari a Catania: andare al tabacchino per comprare le sigarette. Una commissione breve ma sfortunata: in quel frangente, infatti, i poliziotti sono andati a cercarlo in casa, non trovandolo. Dopo aver citofonato per circa dieci minuti, alla porta […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze